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5 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Caner Şahmaran tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Haziran 2020 Cuma 14:31
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5 gün daha tutuklu kalacak

Lefkoşa’da yasadışı cemiyete üye olmak suçlaması ile tutuklanan zanlı Caner Şahmaran tutuklanarak  mahkeme huzuruna çıkarıldı.
 
Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Cemali Çiftçi, zanlı Caner Şahmaran’ın 16 Haziran 2020 tarihinde Göçmenköy’deki ikametgâhında yasadışı cemiyete üye olmak suçlamasıyla evinde yapılan aramada 20 bin 600 Sterlin,5 bin ABD doları, 3 bin Euro ile birçok elektronik eşya ve cep telefonunun emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini, ifadede 3 kişinin adının geçtiğini ve FETÖ-PYD terör örgütüyle ilgili bağlarının olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Polis, elektronik eşyaların içinde FETÖ-PYD terör örgütü ve lideri Fetullah Gülen’le ilgili birçok resim ve övücü yazılar tespit edildiğini, bilgisayarın uzmanlara gönderildiğini söyledi.

Polis, zanlının bir yurdun satışından elde edilen parayı, örgütle bağlantılı bir kişiye teslim ettiğini mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının evinde FETÖ-PYD terör örgütüyle ilgili videolar izlediğinin belirlendiğini söyledi.

Çiftçi, aranan kişiler olduğunu ve soruşturmanın devam ettiğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 5 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 19.06.2020 15:09
Anahtar Kelimeler:
FetöCaner ŞahmaranKKTC Fetö Operasyon
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