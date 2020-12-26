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5'i yerel 13 pozitif vaka!
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5'i yerel 13 pozitif vaka!

Bakan Pilli: "Toplam 2010 test yapıldı, 13 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi" 

26 Aralık 2020 Cumartesi 19:02
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5'i yerel 13 pozitif vaka!

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2010 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 15 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

26 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2010 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 5 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 15 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 319.141 

Toplam Vaka Sayısı: 1472 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1275 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 191 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 33 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 158 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:

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