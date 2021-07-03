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5 kişinin karıştığı kavgada 1 yaralı

03 Temmuz 2021 Cumartesi 10:26
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5 kişinin karıştığı kavgada 1 yaralı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

02.07.2021 tarihinde saat 12:45 sıralarında Gönyeli’de Otağ Sokak üzerinde M.S.(E-20), H.H.S. (E-23), E.F.Y.(E-18) bir taraf olup N.S.S.(E-22) ve E.S.F.(E-23) köpeklerine vurduğu gerekçesi ile aralarında çıkan tartışma sonucu birbirlerinin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurmak sureti ile kavga ettikleri sırada H.H.S.(E-23) eline almış olduğu darbeden dolayı sağ el serçe parmağı kırılarak vahim zarara uğramıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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