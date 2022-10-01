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5 metrelik tekneyi çaldılar

Gazimağusa'da yaşanan hırsızlık olayında 2 kişi tutuklandı.

01 Ekim 2022 Cumartesi 09:59
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5 metrelik tekneyi çaldılar



Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25-27.09.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde Mehmet Arslan ŞENTUT’a ait arazi içerisinde bulunan bir adet 5 metre uzunluğundaki tekne, bir adet tekne motoru, bir adet motorsuz jetski ve 2 adet akünün çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.D.(E-25) ve E.T.(E-21) tespit edilerek tutuklanmış olup, çalınan malzemeler R.D’ye ait ikametgahta bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir. 

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