5 metrelik tekneyi çaldılar

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

25-27.09.2022 tarihleri arasında, Gazimağusa’da 15 Ağustos bulvarı üzerinde Mehmet Arslan ŞENTUT’a ait arazi içerisinde bulunan bir adet 5 metre uzunluğundaki tekne, bir adet tekne motoru, bir adet motorsuz jetski ve 2 adet akünün çalınması ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada meselede zanlı olarak görülen R.D.(E-25) ve E.T.(E-21) tespit edilerek tutuklanmış olup, çalınan malzemeler R.D’ye ait ikametgahta bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.