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5 Örgüt Başbakanlık önünde!

Pandemi süresince sorunlarına çare bulamayan 5 örgüt Başbakanlık önünde eylem yapıyor.

03 Haziran 2021 Perşembe 12:13
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5 Örgüt Başbakanlık önünde!

Kıbrıs Türk Öğrenci Yurtları Birliği, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Birliği (KAR-İŞ), Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ve Ercan Havaalanı, Gazimağusa ve Uluslararası Taksiciler Birliği Başbakanlık önünde yapıyor.

Eylemciler, 'Borç yapılandırma yasası şimdi', 'Yüz yüze eğitim şimdi', ' Turizm şimdi', 'Sağolun 15 aydır güzel ödendik', 'Bu sefer lafta kalmasın','Sağolun borçta birinci olduk', yazılı pankartlar açtı.

Saat 11.00’de başlayan eylemde, örgütler, sektörlerindeki sorunlara çözüm talep etti.

Tulga: Ay sonu bizim için hiç gelmedi

KTEZO Genel Koordinatörü Hürrem Tulga , geçen sene pandeminin başlamasının ardından 14 Mart’tan beri ay sonunun kendileri için hiç gelmediğini söyledi.

Kapadıktan sonra sorunların büyüdükçe büyüdüğünü dile getiren Tulga, birliklerle bir araya gelerek ileriki süreçte yeniden ayağa kalmak için mücadele edeceklerini kaydetti.

Kanber: Özel sektör hep unutuldu

 KTEZO Başkanı Mahmut Kanber de, özel sektörün her zaman unutulduğuna vurgu yaparak, 'sesimizi duyurmaya geldik' dedi.

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