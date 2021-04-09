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50 gün hapis cezası

Ercan Havaalanında ülkeden çıkış yapmak isteyen Barış Tikenci’nin X-Ray cihazından geçerken sarhoşluk ve rahatsızlık yaptığı gerekçesiyle polis memuru Gürşah Üregül tarafından darp edilmesi üzerine başlatılan yargı süreci kararı dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer huzurunda karara bağlandı.

09 Nisan 2021 Cuma 15:05
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50 gün hapis cezası

(Kamalı Haber)

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Temay Sağer kararında sanığın dava konusu suçu emniyetten ve asayişten sorumlu polis teşkilatında görev yürüttüğü sırada resmi üniforma ile işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini söyledi.

Sağer KKTC’nin bir hukuk devleti olduğunu ve kimsenin kendi adaletini sağlamasına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

Sağer Polis teşkilatı gibi güvenlikten, kişi hak ve özgürlüklerini yasalar çerçevesinde korumakla sorumlu olduğunu bu kuruma mensup kişilerin suç işlemesinin polis örgütüne olan güveni sarsmakta olduğunu söyledi.

Yargıç Temay Sağer ceza takdir ederken sanığın müştekiye yerdeyken 3 kez tekme atmasını ve bir tekmenin de kafasına isabet etmesinin de dikkate alınması gerektiğini aktardı.

Sağer Ercan Havaalanı gibi halka açık bir yerde sanığın bu suçu işlemesini ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiğini söyledi.

Sağer müştekinin olaydan önce alkol tüketip sanığa yönelik küfür sarf etmesini, sanığı itmesini ve üzerine yürümesi ile sanığın tahrik edilmesini lehine değerlendirdiğini ancak sanığın resmi üniforma ile görevi başında olduğu sırada tahriklere karşı daha dirayetli olması gerektiğini ifade etti.

Sağer polisin Anayasa ve yasalar çerçevesinde görev yapmakla yükümlü olduğunu belirterek sanık avukatının suçun işlendiği sırada olay mahallinde başka polislerinde görevli olmasına rağmen olaya müdahil olmamasına dair yaptığı beyana katılmakla birlikte bu hususu sanığın lehine değerlendirdiğini belirtti.

Yine ceza takdir edilirken suçun işleniş şekli ve vahametinin de göz önüne alınması gerektiğinin de kaydeden Sağer sanığa verilecek cezanın caydırıcı olması gerektiğine vurgu yaptı.

Sağer tüm olgular ışığında sanığa kamu menfaati gereği hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek sanığı 50 gün süre ile hapis cezasına mahkûm ettiğini açıkladı.

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