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51'i yerel, 88  pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 17.213 test yapıldı, 51'i yerel, 88  pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 176 kişi taburcu edildi"

17 Eylül 2021 Cuma 19:03
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51'i yerel, 88  pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 17.213 olup, 51'i  yerel 88 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 176 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 34 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır. 

15 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 14 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 2 kişi Güzelyurt, Bölgesi'ndendir. 

17 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 17.213    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 88 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 34    

Yerel Vaka Sayısı: 51 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 176 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .675.807 

Toplam Vaka Sayısı: 18.571   

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 16.920  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1579 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 71   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1501 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4672 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 873 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 466 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5686 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 50.516

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