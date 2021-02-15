Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
3 gün daha tutukluluk
3 gün daha tutukluluk
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Kundaklama zanlısı mahkemeye çıktı
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Elshaify’nin şüpheli ölümü
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Evinde ve arabasında uyuşturucu çıktı
Suçunu kabul etti
Suçunu kabul etti

52 yaşındaki sürücü yaralandı

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda bu sabah saat 10.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 52 yaşındaki Şükrü Güvercin yaralandı.

15 Şubat 2021 Pazartesi 11:18
775 Okunma
52 yaşındaki sürücü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Şükrü Güvercin (E-52), yönetimindeki PH 408 plakalı van araç ile Gönyeli çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce reklam tabelasına ardından akasya ağacına ve duvara çarptı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI

Son Güncelleme: 15.02.2021 12:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Bursları Ödeniyor
Eğitim Bursları Ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
Taşımacılık bugün ödeniyor
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
OKUL ÖNCESİ VE İLKOKULLARDA 2020-2021 DERS YILI İKİNCİ DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim