52 yaşındaki sürücü yaralandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Şükrü Güvercin (E-52), yönetimindeki PH 408 plakalı van araç ile Gönyeli çemberinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak önce reklam tabelasına ardından akasya ağacına ve duvara çarptı

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

Fotoğraflar: Hüseyin ÖZBARIŞCI