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57 yaşındaki Mustafa Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu

Polis, 57 yaşındaki Mustafa Cengiz ile 48 yaşındaki Yusuf Hüdan’ın ölümleriyle ilgili açıklama yaptı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 13:53
57 yaşındaki Mustafa Cengiz'in ölüm sebebi belli oldu

Polis, 57 yaşındaki Mustafa Cengiz ile 48 yaşındaki Yusuf Hüdan’ın ölümleriyle ilgili açıklama yaparak, Cengiz’in kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirterek, Hüdan’ın doku örneğinin inceleneceği kaydetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün öğle saatlerinde rahatsızlanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde kaldırılan Girne’de sakin Yusuf Hüdan’ın (E-48) 
ölüm sebebinin tespiti için doku önekleri incelenecek. 

Öte yandan, dün sabahın ilk saatlerinde rahatsızlanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mustafa Cengiz’in (E-57) doktorundan yapılan soruşturmada ölüm sebebi “kalp krizi” olarak açıklandı.

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PolisMustafa Cengizölüm SebebiKalp KriziYusuf HüdanGündemKıbrıs
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