6 gün daha tutuklu kalacak

Balıkesir’de meydana gelen Cinsel Tecavüz, Vahim zarar Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ile Alıkoyma, Cinsel Saldırı, Ciddi Darp ve Cinsel Taciz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı K.P yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Tolga Ateşli, olguları aktardı.

Polis, Huzurda bulunan zanlı Cinsel Tecavüz, Vahim zarar Cinsel Dokunulmazlığı İhlal Amacı ile Alıkoyma, Cinsel Saldırı, Ciddi Darp ve Cinsel Taciz suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, Zanlı Kadir Polat’ın 04-05.08.2020 tarihleri 23.00-11.00 saatleri arasında Cami yolu sokak No:9 Balıkesir adresinde bulunan ikametgâhı içerisinde eşi S.P.'ın kendisini başka bir aldattığı gerekçesi ile vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaları ile defalarca vurup ciddi bir şekilde darp ederek göğüs kafesinin sağ tarafındaki 2 ve 6 nolu kaburga kemikleri ile sol tarafındaki 2-3-4-5-6-7 ve 8 nolu kaburga kemiklerinin kırılmasına sebebiyet verip vahim Zarara uğratıp akabinde eşine cinsel içerikli hakarette edip, cinsel Tacizde bulunduktan sonra, ikametgâhın yatak odasının kapısını içeriden kilitleyip müştekinin cinsel dokunulmazlığını ihlal etmek masadı ile alıkoyarak cinsel tecavüzde ve cinsel saldırıda bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, olayın polisin bilgisine 05.08.2020 tarihinde saat 14.00 raddelerinde bildirilmiş olup alınan bu bilgide K.P'nin eşi olan S.P.'ı ciddi bir şekilde darp ettiği ve durumun çok ciddi olduğu bildirilmesi üzerine polis tarafından derhal Göçmenköy'de verilen adrese ambulans gönderildiğini belirtti.

Polis, alınan ihbar üzerine Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinin ziyaret edildiğini ve hastaneye Sosyal Hizmetler görevlisinin de gelmesinin sağlandığını ve sosyal hizmetler görevlisinin huzurunda temin edilmiş olup, temin edilen ifadesinde zanlının müştekiyi ciddi şekilde darp ettikten sonra cinsel tecavüzde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Polis, müştekinin ciddi şekilde darp edildiğinden İfadesini parmak basarak imzalayabildiğini belirtti.

Polis, zanlının evinden alınan DNA örneklerinin Türkiye’ye gönderileceğini söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının tahkikat amaçlı 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.