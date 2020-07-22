6 Merit Çalışanı Karantinaya Alındı

Test sonucunu beklemeden Merit’teki odasından çıkıp casinoya girmesine izin verilen turist, test sonucu pozitif çıkınca, temas ettiği otel çalışanları gözetim altına alındı.

Gündem Kıbrıs Merit’te çalışan 6 otel çalışanının karantinaya alındığı bilgisini aldı. Ülkemize yurt dışından dün gece saat 02:00’da gelen orta yaşlı bir erkek kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ile birlikte harekete geçilmesinin üzerine ilgili turistin temas ettiği kişiler araştırıldı.

Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu önlemler dâhilinde test sonucu çıkana kadar odasında kalmadığı iddia edilen kişi, ikinci testinin pozitif çıkmasının ardından kumarhaneye giderek burada sabaha kadar yaklaşık 6-7 saat zaman geçirdiğini itiraf etti.

Bunun üzerine yetkililer tarafından hasta kişinin temas ettiği otel personeline Covid-19 testleri yapıldı ve otelde hasta kişinin temas ettiği 6 otel çalışanı karantinaya alındı.

Turistin test sonucunun pozitif çıkmasının ardından diğer Merit Otel çalışanları büyük bir korku ve panik yaşıyor.

MERKEZİ HAVALANDIRMA SİSTEMİNDEKİ BÜYÜK TEHLİKE

Uzmanlar koronavirüsün yayılmasında merkezi havalandırma sistemlerindeki tehlikeye dikkat çekerken, hasta bir kişinin Casinoya girmesi ile birlikte Casinoya giren binlerce kişi tehlikede. Alanda bulunan 300 ile 500 metre mesafedeki insanlar ve personel de etkileneceği için Casinoya giren binlerce kişi şuan büyük risk altında.



İKİNCİ SKANDAL İDDİA: ÖZEL JETLE GELENLER DAHA ÖNCE DE GELDİ!

Özel Jetle Kuzey Kıbrıs’a kumar oynamaya gelen 9 kişilik ekibin ortaya çıkmasının ardından pandemi döneminde böyle bir olay gerçekleşmesi büyük bir sansasyona neden olmuş ve günlerce özel jet olayın yankıları sürmüştü. Gündem Kıbrıs’a gelen ihbarda bu kişilerin pandemi döneminde daha önce de adaya geldiği ve Merit Kristal’de kumar oynadığı iddia edildi. Kendileri için kral suitinin hazırlandığı ve özel personeller ile bu kişilere hizmet edildiği de yapılan iddialar arasında bulunuyor.

“ALİ PİLLİ GÖREVE!”

Sağlık Bakanı Ali Pilli’yi göreve davet eden duyarlı vatandaşlar Ali Pilli’nin Merit Otellerini karantinaya alması ve halk sağlığını korumak için hemen harekete geçmesini talep ediyor. Neden hala daha Merit Otel karantinaya alınmıyor sorusunu yönelten vatandaşlar, “Çok büyük korku yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı hemen tedbir almalı” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar neden bu kişinin test sonucu çıkana kadar otel yetkilileri tarafından odasında bekletilmediği ve kumar oynamasına otel yetkilileri tarafından izin verildiğini sorarak, “Ali Pilli harekete geçmek için neyi bekliyor? Ali Pilli göreve!” çağrısını yaptı.