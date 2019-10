6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden 57 numuneden 54 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 1 ürün, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. 2 ürün menşeine iade edilmiştir.

Yerli ürünlerden 45 numuneden 39 numune temiz olup, Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen 6 numunenin hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur .

1 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Sığır Besi Yemi Temiz

2 Pınarlı Tarım Hay. İşl. İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

6 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

7 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

8 SVS Tic. Ltd. İthal Nektarin Temiz

9 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

10 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

11 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

12 Köşe Tic. Ltd. İthal Üzüm Temiz

13 ORC Foods Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

14 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

15 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

16 ORC Foods Ltd. İthal Domates Temiz

17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Erik Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

19 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

21 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

22 Nuri Ersoy Ltd. İthal Ayşe Fasulye Temiz

23 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Gala) Temiz

24 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz

25 Pınarlı Koop Ltd. İthal Koyun Süt Yemi Temiz

26 Pınarlı Koop Ltd. İthal Kuzu Büyütme Yemi Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

30 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Menşeine İade

31 SVS Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Havuç Temiz

33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

35 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

36 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

39 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çilek Temiz

40 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

41 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Havuç Menşeine İade

42 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz

43 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

44 Nuri Ersoy Ltd. İthal Nektarin Temiz

45 Nuri Ersoy Ltd. İthal Şeftali Temiz

46 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

47 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

48 SVS Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

49 SVS Tic. Ltd. İthal Havuç Temiz

50 Babür Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

51 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Domates Temiz

52 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Gala) Temiz

53 Halil Kasap Paz. İthal Şeftali Temiz

54 Halil Kasap Paz. İthal Havuç İmha

55 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

56 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

57 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

58 Ethem Zengin Mağusa Marul Temiz

59 Asım Öğer Mağusa Domates Temiz

60 İsmail Kabak Mağusa Salatalık Temiz

61 Fatma Fidan Mağusa Salatalık Temiz

62 Fatma Fidan Mağusa Kabak Temiz

63 Ümmügülsüm Tuğrul Mağusa Salatalık Temiz

64 Tahsin Şen Mağusa Salatalık Temiz

65 Turan Korucan Güzelyurt Nar Limit Üstü

66 Fahri Darbaz Güzelyurt Nar Temiz

67 Özdemir Beyitoğulları Güzelyurt Nar Limit Üstü

68 İbrahim Momin Güzelyurt Nar Temiz

69 Arif Bozer Bostancı Nar Temiz

70 Nuray Seyhun Bostancı Nar Temiz

71 Doğan Bağkur Bostancı Nar Temiz

72 İzzet Kızıltoprak Aydınköy Nar Temiz

73 Ayşe Buda Aydınköy Nar Temiz

74 Ümit Zeki Güzelyurt Nar Temiz

75 Kürşat Can Güzelyurt Nar Temiz

76 Fatma Tekiner Güzelyurt Nar Temiz

77 Esat Nurçin Gelincik Patlıcan Temiz

78 Özkan Con Yeşilköy Kapya Biber Limit Üstü

79 Özkan Con Yeşilköy Çarli Biber Temiz

80 Ahmet Talay Gelincik Biber Limit Üstü

81 Ahmet Talay Gelincik Patlıcan Temiz

82 Ahmet Talay Gelincik Beyaz Lahana Temiz

83 Ahmet Talay Gelincik Kırmzı Lahana Temiz

84 Kürşat Can Yayla Nar wanderful Temiz

85 Engin Ekici Yeşilırmak Nar Temiz

86 Abdullah Aktoprak Taşpınar Nar Temiz

87 Gökan Saraç Yeşilyurt Nar Temiz

88 Arif Bozer Güzelyurt Nar wanderful Temiz

89 Erkalp Ltd. Bostancı Nar wanderful Limit Üstü

90 Ata Baler Çamlıköy Nar Temiz

91 İnanç Yüksel Yayla(2) Nar wanderful Temiz

92 Hasan Cellatoğlu Bostancı Nar Limit Üstü

93 Fırat Ender Bostancı Nar Temiz

94 Özal Akdoğu Bostancı Nar Temiz

95 Abdullah Aktoprak Bostancı Nar Temiz

96 Müslüm Karasu Güzelyurt Fasulye Temiz

97 İnanç Yüksel Güzelyurt Nar wanderful Temiz

98 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Brokoli Temiz

99 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Iceberg Marul Temiz

100 Aytaç Yeğen Akova Marul Temiz

101 Aytaç Yeğen Akova Iceberg Marul Temiz

102 Aytaç Yeğen Akova Kıvırcık Marul Temiz