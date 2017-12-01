6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 24-30 Kasım Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.
1 İTHAL ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Ayva, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Mısır, Soya Küsbesi, Arpa, Kepek, Un ve Ayçiçek Küsbesi olmak üzere 30 numunede 29’u temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
YERLİ 6 ÜRÜNDE PESTİSİT KALINTISI
Yerli ürünlerden Domates,Maydanoz,Dereotu ,Pazı,Çiçek Lahanası,Sivri Biber, Marul, Ispanak, Kırmızı Lolorosso ve Golyandro olmak üzere 15 numunede 9’u temiz olup 6 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Bu hafta yapılan analizlerde Güzelyurt’ta Utku Arslan’a ait iki ayrı Maydanoz, Mağusa’da Hüseyin Turaç’a ait Dereotu, Ramazan Karataş’a ait Pazı ve Ufuk Potak’a ait Sivri Biber de limit üstü kalıntı çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Serdarlı’da Şeref Çoban ve Altay Çoban’a ait Dereotu bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verilmiştir.
Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ayhan Yıldırma ait Kırmızı Lolorosso ve Golyandro bu hafta yapılan analizde Kırmızı Lolorosssonun limit altına inmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilirken,
Golyandronun limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizde Nuri Ersoy Ltd ait Çeri Domates yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz
2 SVS Tic Ltd İthal Elma(Starking) Temiz
3 SVS Tic Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
4 SVS Tic Ltd İthal Sultani Üzüm Temiz
5 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü
6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Ankara) Temiz
7 Köşe Tic.Ltd. İthal Armut(Ankara) Temiz
8 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
9 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
10 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
11 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Ayva Temiz
12 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Armut (Deveci) Temiz
13 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
14 Sayara Trd.Ltd. İthal Un Temiz
15 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
16 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
17 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
18 SVS Tic Ltd İthal Elma(G.S) Temiz
19 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz
20 SVS Tic Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
21 SVS Tic Ltd İthal Elma(Starking) Temiz
22 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz
23 Trust Ltd. İthal Arpa Temiz
24 Nej Grain Ltd. İthal Kepek Temiz
25 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
26 Nej Grain Ltd. İthal Mısır Temiz
27 Selgün Ticaret İthal Kavun Temiz
28 Zariat Şeherli İthal Kabuklu Ceviz Temiz
29 Veli Karakuş İthal Elma(Golden) Temiz
30 Veli Karakuş İthal Elma(Starking) Temiz
31 Şeref Çoban Serdarlı Dereotu Temiz
32 Altay Çoban Serdarlı Dereotu Temiz
33 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz(B) Limit Üstü
34 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz(A) Limit Üstü
35 Dudu Ulverdi Akdoğan Domates Temiz
36 Hüseyin Turaç Mağusa Dereotu Limit Üstü
37 Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Temiz
38 Ramazan Karataş Mağusa Pazı Limit Üstü
39 Ufuk Potak Mağusa Çiçek Lahanası Temiz
40 Ufuk Potak Mağusa Sivri Biber Limit Üstü
41 Mürsel Çakır Tepebaşı Marul Temiz
42 Akdeniz Gıda ve Tarım Tepebaşı Domates Temiz
43 Akdeniz Gıda ve Tarım Tepebaşı Ispanak Temiz
44 Ayhan Yıldırım Çatalköy Kırmızı Lolorosso Temiz
45 Ayhan Yıldırım Çatalköy Golyandro Limit Üstü