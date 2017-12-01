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6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 24-30 Kasım Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

01 Aralık 2017 Cuma 13:01
6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı
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Tarım Dairesi 24-30 Kasım Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi. 

1 İTHAL ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI

İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Ayva, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Mısır, Soya Küsbesi, Arpa, Kepek, Un ve Ayçiçek Küsbesi olmak üzere 30 numunede 29’u temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

YERLİ 6 ÜRÜNDE PESTİSİT KALINTISI

Yerli ürünlerden Domates,Maydanoz,Dereotu ,Pazı,Çiçek Lahanası,Sivri Biber, Marul, Ispanak, Kırmızı Lolorosso ve Golyandro olmak üzere 15 numunede 9’u temiz olup 6 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Bu hafta yapılan analizlerde Güzelyurt’ta Utku Arslan’a ait iki ayrı Maydanoz, Mağusa’da Hüseyin Turaç’a ait Dereotu, Ramazan Karataş’a ait Pazı ve Ufuk Potak’a ait Sivri Biber de limit üstü kalıntı çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Serdarlı’da Şeref Çoban ve Altay Çoban’a ait Dereotu bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verilmiştir.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ayhan Yıldırma ait Kırmızı Lolorosso ve Golyandro bu hafta yapılan analizde Kırmızı Lolorosssonun limit altına inmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilirken,

Golyandronun limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizde Nuri Ersoy Ltd ait Çeri Domates yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edilmiştir.

İsim    Yerli/ithal    Ürün    Analiz Sonucu

1    SVS Tic Ltd    İthal    Çeri Domates    Temiz

2    SVS Tic Ltd    İthal    Elma(Starking)    Temiz

3    SVS Tic Ltd    İthal    Elma(Golden)    Temiz

4    SVS Tic Ltd    İthal    Sultani Üzüm    Temiz

5    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Çeri Domates    Limit Üstü

6    Nuri Ersoy Ltd.    İthal    Armut(Ankara)    Temiz

7    Köşe Tic.Ltd.    İthal    Armut(Ankara)    Temiz

8    Köşe Tic.Ltd.    İthal    Elma(Golden)    Temiz

9    Köşe Tic.Ltd.    İthal    Elma(Starking)    Temiz

10    Onbaşı İşletmeleri Ltd.    İthal    Elma(Starking)    Temiz

11    Onbaşı İşletmeleri Ltd.    İthal    Ayva    Temiz

12    Onbaşı İşletmeleri Ltd.    İthal    Armut (Deveci)    Temiz

13    Onbaşı İşletmeleri Ltd.    İthal    Armut(S.M)    Temiz

14    Sayara Trd.Ltd.    İthal    Un    Temiz

15    Onbaşı İşletmeleri Ltd.    İthal    Çeri Domates    Temiz

16    Onbaşı İşletmeleri Ltd.    İthal    Elma(G.S)    Temiz

17    Onbaşı İşletmeleri Ltd.    İthal    Elma(Golden)    Temiz

18    SVS Tic Ltd    İthal    Elma(G.S)    Temiz

19    SVS Tic Ltd    İthal    Çeri Domates    Temiz

20    SVS Tic Ltd    İthal    Elma(Golden)    Temiz

21    SVS Tic Ltd    İthal    Elma(Starking)    Temiz

22    Özçağ Free Port    İthal    Soya Küsbesi    Temiz

23    Trust Ltd.    İthal    Arpa    Temiz

24    Nej Grain Ltd.    İthal    Kepek    Temiz

25    Nej Grain Ltd.    İthal    Ayçiçek Küsbesi    Temiz

26    Nej Grain Ltd.    İthal    Mısır    Temiz

27    Selgün Ticaret    İthal    Kavun    Temiz

28    Zariat Şeherli    İthal    Kabuklu Ceviz    Temiz

29    Veli Karakuş    İthal    Elma(Golden)    Temiz

30    Veli Karakuş    İthal    Elma(Starking)    Temiz

31    Şeref Çoban    Serdarlı    Dereotu    Temiz

32    Altay Çoban    Serdarlı    Dereotu    Temiz

33    Utku Arslan    Güzelyurt    Maydanoz(B)    Limit Üstü

34    Utku Arslan    Güzelyurt    Maydanoz(A)    Limit Üstü

35    Dudu Ulverdi    Akdoğan    Domates    Temiz

36    Hüseyin Turaç    Mağusa    Dereotu    Limit Üstü

37    Hüseyin Turaç    Mağusa    Maydanoz    Temiz

38    Ramazan Karataş    Mağusa    Pazı    Limit Üstü

39    Ufuk Potak    Mağusa    Çiçek Lahanası    Temiz

40    Ufuk Potak    Mağusa    Sivri Biber    Limit Üstü

41    Mürsel Çakır    Tepebaşı    Marul    Temiz

42    Akdeniz Gıda ve Tarım    Tepebaşı    Domates    Temiz

43    Akdeniz Gıda ve Tarım    Tepebaşı    Ispanak    Temiz

44    Ayhan Yıldırım    Çatalköy    Kırmızı Lolorosso    Temiz

45    Ayhan Yıldırım    Çatalköy    Golyandro    Limit Üstü

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