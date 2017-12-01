6 yerli, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı

Tarım Dairesi 24-30 Kasım Tarihleri Arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirildi.

1 İTHAL ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI

İthal ürünlerden Elma Çeşitleri, Ayva, Çeri Domates, Armut Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Mısır, Soya Küsbesi, Arpa, Kepek, Un ve Ayçiçek Küsbesi olmak üzere 30 numunede 29’u temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

YERLİ 6 ÜRÜNDE PESTİSİT KALINTISI

Yerli ürünlerden Domates,Maydanoz,Dereotu ,Pazı,Çiçek Lahanası,Sivri Biber, Marul, Ispanak, Kırmızı Lolorosso ve Golyandro olmak üzere 15 numunede 9’u temiz olup 6 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Bu hafta yapılan analizlerde Güzelyurt’ta Utku Arslan’a ait iki ayrı Maydanoz, Mağusa’da Hüseyin Turaç’a ait Dereotu, Ramazan Karataş’a ait Pazı ve Ufuk Potak’a ait Sivri Biber de limit üstü kalıntı çıkmasından dolayı bu ürünlerin hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.

Geçen hafta yapılan analizde limit üstü çıkan Serdarlı’da Şeref Çoban ve Altay Çoban’a ait Dereotu bu hafta yapılan analizde limit altına indiği için ürünün hasadına izin verilmiştir.

Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Çatalköy’de Ayhan Yıldırma ait Kırmızı Lolorosso ve Golyandro bu hafta yapılan analizde Kırmızı Lolorosssonun limit altına inmesinden dolayı ürünün hasadına izin verilirken,

Golyandronun limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.İthal ürünlerde bu hafta yapılan analizde Nuri Ersoy Ltd ait Çeri Domates yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürün menşeine iade edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz

2 SVS Tic Ltd İthal Elma(Starking) Temiz

3 SVS Tic Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

4 SVS Tic Ltd İthal Sultani Üzüm Temiz

5 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Limit Üstü

6 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut(Ankara) Temiz

7 Köşe Tic.Ltd. İthal Armut(Ankara) Temiz

8 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

9 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

10 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz

11 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Ayva Temiz

12 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Armut (Deveci) Temiz

13 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

14 Sayara Trd.Ltd. İthal Un Temiz

15 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

16 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

17 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

18 SVS Tic Ltd İthal Elma(G.S) Temiz

19 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz

20 SVS Tic Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

21 SVS Tic Ltd İthal Elma(Starking) Temiz

22 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz

23 Trust Ltd. İthal Arpa Temiz

24 Nej Grain Ltd. İthal Kepek Temiz

25 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

26 Nej Grain Ltd. İthal Mısır Temiz

27 Selgün Ticaret İthal Kavun Temiz

28 Zariat Şeherli İthal Kabuklu Ceviz Temiz

29 Veli Karakuş İthal Elma(Golden) Temiz

30 Veli Karakuş İthal Elma(Starking) Temiz

31 Şeref Çoban Serdarlı Dereotu Temiz

32 Altay Çoban Serdarlı Dereotu Temiz

33 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz(B) Limit Üstü

34 Utku Arslan Güzelyurt Maydanoz(A) Limit Üstü

35 Dudu Ulverdi Akdoğan Domates Temiz

36 Hüseyin Turaç Mağusa Dereotu Limit Üstü

37 Hüseyin Turaç Mağusa Maydanoz Temiz

38 Ramazan Karataş Mağusa Pazı Limit Üstü

39 Ufuk Potak Mağusa Çiçek Lahanası Temiz

40 Ufuk Potak Mağusa Sivri Biber Limit Üstü

41 Mürsel Çakır Tepebaşı Marul Temiz

42 Akdeniz Gıda ve Tarım Tepebaşı Domates Temiz

43 Akdeniz Gıda ve Tarım Tepebaşı Ispanak Temiz

44 Ayhan Yıldırım Çatalköy Kırmızı Lolorosso Temiz

45 Ayhan Yıldırım Çatalköy Golyandro Limit Üstü