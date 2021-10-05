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60'ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 20.632 test yapıldı,  60'ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı,70 kişi taburcu edildi"

05 Ekim 2021 Salı 18:28
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60'ı yerel, 66 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.632 olup, 60'ı yerel 66 pozitif vakaya rastlanmış, 70 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 60 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 17 kişi Girne, 18 kişi Gazimağusa, 7 kişi İskele,  1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

5 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.632 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 66 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 60 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 70 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.025.062 

Toplam Vaka Sayısı: 19.914 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.969 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 866 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 809 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 81 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 3209 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 896 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7584 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 60.864

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