63 SANDIĞA GÖRE YÜZDE 51,39 HAYIR, YÜZDE 48,61 EVET

KKTC’de bugün Anayasa değişikliği için yapılan halkoylamasında da sonuçlar açıklanıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 738 sandıktan 63’ünün sonuçlarını duyurdu.