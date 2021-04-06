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64 pozitif vaka daha!

"Toplam 8949 test yapıldı, 55'i yerel 64 pozitif vakaya rastlandı, 48 kişi taburcu edildi"

06 Nisan 2021 Salı 18:48
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64 pozitif vaka daha!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8949 olup, 55'i  yerel 64 pozitif vakaya rastlanmış, 48 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 8 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .55  kişi ise yerel vakadır. 

22 kişi Lefkoşa, 23 kişi Gazimağusa, 10 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Surlariçi- 7 / Arapahmet- 3 / Marmara- 1/ Demirhan-1 / Taşkınköy-1/ Yenişehir-1/ Haspolat-3/ Gönyeli-1/ K.Kaymaklı-1 Göçmenköy-1 

Girne 

Zeytinlik-1/ Kaşgar- 3/ Girne Boğaz- 1/ Arapköy-1 / Alsancak-1 / Karaoğlanoğlu-1 / Dikmen-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -6 / Tuzla-1/ Sakarya-3/Maraş-5 / Çanakkale- 2/ Baykal-1/ Antalyalılar Bölgesi-1/ Kaliland-1/ Kaleiçi-2 / Akdoğan-1 

5 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8949 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 64   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 8 

Yerel Vaka Sayısı: 55  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 48  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 789.341  

Toplam Vaka Sayısı: 4724 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4185 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 513    

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 83            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 428 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 26 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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