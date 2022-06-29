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65’inci dönem bedelli askerlik yoklaması 4 Temmuz’da yapılacak

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 65’inci dönem bedelli askerlik yoklamasının 4 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

29 Haziran 2022 Çarşamba 15:08
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65’inci dönem bedelli askerlik yoklaması 4 Temmuz’da yapılacak
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GKK’dan yapılan açıklamada, yoklamanın, Lefkoşa ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde saat 8-12.30 saatleri arasında yapılacağı bildirildi.

Açıklamada, başvuru yapanlar ve kendilerine bu yoklamaya katılmaları için çağrı pusulası tebliğ edilen/gönderilen yükümlülerin, yoklamaya gelirken aşağıdaki belgeleri yanlarında bulundurmaları gerektiği kaydedildi:

“a. KKTC kimlik kartı,

b. TC kimlik kartı ve TC vukuatlı nüfus kayıt örneği (çift uyruklular için),

c. KKTC doğum kayıt belgesi,

ç. Pasaport,

d. Polis Genel Müdürlüğü Bölge Müdürlüklerinden alacakları KKTC’ye giriş - çıkış belgesi (deniz - hava, kara ve barkotlu geçiş dökümleri),

e.  Bedelli askerlik ücretini yatırdığına dair dekont, (Ödeme yaparken, bedelli askerlik son yoklamasına başvuru tarihi ile bedelli askerlik yoklama tarihi arasındaki dönemde ödemenin yapıldığı tarihte yürürlükte olan brüt asgari ücretin katları dikkate alınacaktır.)

f. Sağlık problemi olanlar için, sağlık raporu”

Açıklamaya şöyle devam edildi:

“Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan bu duyurular, Askerlik Yasası’nın 25’inci maddesi gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edilecek ve duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı suçunu işleyecekleri için haklarında yasal işlem yapılacak ve bedelli / özel statüde askerlik hakkını kaybedeceklerdir.

Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mücahit.net internet adresinin ana sayfasından ulaşabileceklerdir.”

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