69 gündür açlık grevindeki Filistinlinin sağlık durumu kötüleşti

İsrail hapishanesindeki idari tutukluluk sistemini protesto için 69 gündür açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Hasan El-Uveyvi’nin sağlık durumu kötüleşti.
Filistin Kurtuluş Örgütü’ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in idari tutukluluk sistemine tepki için 69 gün önce açlık grevine başlayan El-Uveyvi’nin sağlık durumunun ciddileştiği belirtildi.
Üç çocuk babası 35 yaşındaki Hasan El-Uveyvi, ocak ayından bu yana idari tutuklu olarak İsrail’in Remle kentindeki Nitsan hapishanesinde tutuluyor.
İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonulabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.