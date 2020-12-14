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7 günlük karantina süresi 10 güne çıkartıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler aldı. 

14 Aralık 2020 Pazartesi 15:02
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7 günlük karantina süresi 10 güne çıkartıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınına karşı yeni tedbirler aldı. 

Daha önce ülkemize girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıltı.

Yurt dışından ülkemize giriş yapacak kişiler, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yaparak 10 (on) gün karantina uygulamasına tabi olacaklar ve karantina bitiminde PCR testleri yapılacak.

Resmi Gazetede yayınlanan ve daha önce de bildirilen, ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın ikinci bir karara kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

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