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7 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından 7 saatlik elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

05 Nisan 2022 Salı 13:57
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7 saatlik elektrik kesintisi!
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Kıb-Tek'ten yapılan açıklama şu şekilde:

06 Nisan 2022 Çarşamba günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Karaağaç Köyü ve Karaağaç Su Pompası’na elektrik verilemeyecektir.

Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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