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7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 8009 test yapıldı, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı, 38 kişi taburcu edildi"

29 Mart 2021 Pazartesi 18:39
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7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8009 olup, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .7 kişi ise yerel vakadır. 

2 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Yenişehir-2 

Girne 

Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1 


29   Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7  

Yerel Vaka Sayısı: 7 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38  

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665 

Toplam Vaka Sayısı: 4312    

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Anahtar Kelimeler:
Pozitif Vaka
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