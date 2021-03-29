7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8009 olup, 7'si yerel 17 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.
3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .7 kişi ise yerel vakadır.
2 kişi Lefkoşa, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Girne Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Yenişehir-2
Girne
Dikmen-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez -1 / Çanakkale-1 / Gönendere -1 / Görneç-1
29 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8009
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 17
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 7
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 731.665
Toplam Vaka Sayısı: 4312
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3877
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 410
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 351
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3