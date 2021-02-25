7 Suriyeli göçmen Güney'e geceçerken yakalandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

24.02.2021 tarihinde, saat 07:00 sıralarında, Zümrütköy’de ikisi erkek, üçü kadın ve ikisi çocuk olmak üzere Suriye uyruklu toplam 7 kişi, GKRY bölgesine geçmek maksadıyla birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ettikleri sırada tespit edilmişlerdir. Ayrıca bahse konu şahısların GKRY Bölgesine geçebilmesi için yardımcı olmaya çalışan M.A.(E-21) de askeri yasak bölge içersinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.