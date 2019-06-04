70 milyon lira ikramiyeyi talihli hala almadı

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre Milli Piyango'dan en büyük ikramiyeyi almaya hak kazanan ancak tahsilatını 6 aydır yapmayan talihlinin her geçen gün kaybı artıyor.

Milli Piyango’nun Yılbaşı Özel Çekilişi’nde tam bilete isabet eden 70 milyon liralık ikramiyenin sahibi henüz tahsilat yapmadı. Milli Piyango geçtiğimiz aylarda biletin zaman aşımına uğrayacağı tarihi belirten sayacı internet sitesine koymuştu.

TAHSİLAT İÇİN SÜRE KISALIYOR

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı’na aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için ise zaman aşımı çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl. Talihlinin tahsilatı yapması için 210 gün kaldı.

KAYBI NE KADAR?

Talihli eğer ikramiyeyi hemen alsaydı mevduata yatırdığında aylık yaklaşık 1.2 milyon lira faiz alabilecekti. Yaklaşık 6 aydır mevduatta kalsaydı kazancı 7.2 milyon lira olacaktı.

BİLETE NE OLDU?

Halk arasında da merak konusu olan talihlinin ya bileti kaybettiği ya da kontrol etmediği konuşuluyor.