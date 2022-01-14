70 yaşındaki kadın dolandırılmaktan son anda kurtuldu!

Girne'de yaşayan 70 yaşlarındaki emekli bir kadını, 24.12.2021 tarihinde ev telefonundan Türkiye hattı üzerinden arayan erkek bir şahıs, kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra, kadın şahsa bankada bulunan parasının Fetö Terör örgütü tarafından kullanıldığını, bu sebeple parasını çekip Devlet güvencesine vermesi yönünde telkinde bulunmasının ardından, kadın şahıs korkup ilgili bankaya giderek hesapta bulunan parasını çekti. Ardından, telefonda kendisini savcı olarak tanıtan şahsın belirttiği bir adreste kendisini bekleyen şahsa söz konusu parayı teslim etmek üzere gittiğinde dolandırılmak üzere olduğunu anlaması üzerine parayı teslim etmeyip olayı polise başvurdu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında meselede zanlı olarak görülen dört kişi, 14.01.2022 tarihinde tespit edilerek tutuklandı.

Zanlıların, bugün çıkarıldıkları Mahkeme tarafından üçer gün süre ile poliste tutuklu kalmalarına emir verilmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.