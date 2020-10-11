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73 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KKTC’de bugün yapılan ve 7’si bağımsız, 4’ü partilerden toplam 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

11 Ekim 2020 Pazar 18:59
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73 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KKTC’de bugün yapılan ve 7’si bağımsız, 4’ü partilerden toplam 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.

YSK’nın web sitesi üzerinden duyurduğu ilk sonuçlara göre, 738 sandıktan 73’ü açıldı.  Bu sandıklarda 9 bin 33 geçerli 314’ü geçersiz sayıldı.

Oy pusulasındaki sıraya göre adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarları şöyle:

Ersin Tatar %33.09 - 2989

Tufan Erhürman %21.91 - 1979

Erhan Arıklı %4.66 - 421

Fuat Çiner %0.24 - 22

Arif Salih Kırdağ %0.35 - 32

Ahmet Boran %0.06 - 5

Mustafa Ulaş %0.03 - 3

Alpan Uz %0.14 - 13

Kudret Özersay %5.58 - 504

Mustafa Akıncı %28.00 - 2529

Serdar Denktaş %5.93 – 536

Son Güncelleme: 11.10.2020 21:29
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