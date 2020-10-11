73 SANDIĞA GÖRE SONUÇLAR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) KKTC’de bugün yapılan ve 7’si bağımsız, 4’ü partilerden toplam 11 adayın yarıştığı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıklamaya başladı.
YSK’nın web sitesi üzerinden duyurduğu ilk sonuçlara göre, 738 sandıktan 73’ü açıldı. Bu sandıklarda 9 bin 33 geçerli 314’ü geçersiz sayıldı.
Oy pusulasındaki sıraya göre adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarları şöyle:
Ersin Tatar %33.09 - 2989
Tufan Erhürman %21.91 - 1979
Erhan Arıklı %4.66 - 421
Fuat Çiner %0.24 - 22
Arif Salih Kırdağ %0.35 - 32
Ahmet Boran %0.06 - 5
Mustafa Ulaş %0.03 - 3
Alpan Uz %0.14 - 13
Kudret Özersay %5.58 - 504
Mustafa Akıncı %28.00 - 2529
Serdar Denktaş %5.93 – 536