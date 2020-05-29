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8. Başsavcı Sarper Altıncık oldu

KKTC Başsavcısı Behiç Öztürk'ün emekliliğin ardından Başsavcılık makamına, Başsavcı Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sarper Altıncık seçildi.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:09
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8. Başsavcı Sarper Altıncık oldu

Başsavcı Behiç Öztürk'ün emekliliğin ardından Başsavcılık makamına, Başsavcı Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sarper Altıncık seçildi.

Yüksek Savcılar Kurulu toplantısında, Başsavcılık için açılan münhali değerlendirdi ve aday olan Başsavcı Yardımcısı Sarper Altıncık ve Başsavcı Yardımcısı Muavini Ergül Kızılokgil arasında seçim yaptı.

Yapılan seçimde neticesinde Başsavcı Yardımcısı görevini yürütmekte olan Sarper Altıncık oy birliği ile Başsavcılık görevine seçildi. Sarper Altıncık, Yüksek Savcılar Kurulu'nun kararının Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından onaylanması ve huzurunda yemin etmesinin ardından yeni görevine başlayacak.

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