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8 Ocak çekilişi gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.

09 Ocak 2018 Salı 09:51
8 Ocak çekilişi gerçekleşti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ocak 2018 Devlet Piyangosu çekilişi gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 200.000 TL’lik büyük ikramiye “30397” numaralı bilete isabet etti.

08.01.2018 Tarihli Çekiliş Sonuçları

200.000 TL İkramiye Kazanan Numara

30397  

10.000 TL İkramiye Kazanan Numara

38998  

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

47333  

2.500 TL İkramiye Kazanan Numara

00403  

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20386  28412  60216  

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08241  09894  12392  23824  65936  
77281  

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03093  05766  15362  21042  31233  
32546  33140  69559  

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05176  11371  11428  18225  26283  
32105  37005  47168  47997  75541  

50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00408  05179  20760  21159  22295  
23063  26869  28976  29142  29434  
30725  36846  41491  42943  50656  
52386  67002  70138  76443  78398  

200-Teseli TL İkramiye Kazanan Numaralar

00397  10397  20397  30097  30197  
30297  30307  30317  30327  30337  
30347  30357  30367  30377  30387  
30390  30391  30392  30393  30394  
30395  30396  30397  30398  30497  
30597  30697  30797  30897  30997  
31397  32397  33397  34397  35397  
36397  37397  38397  39397  40397  
50397  60397  70397  

Son 2 rakamına göre 30 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59 84

Son 1 rakamına göre 15 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0 9

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