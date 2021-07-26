8 saatlik elektrik kesintisi

Girne Karaağaç bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.
Son Güncelleme: 26.07.2021 15:53
Girne Karaağaç bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Girne Karaağaç bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.