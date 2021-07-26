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8 saatlik elektrik kesintisi

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Girne Karaağaç bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 12:15
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8 saatlik elektrik kesintisi

Girne Karaağaç bölgesine yarın 09:00 ile 17:00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, kesinti, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı olacak.

Son Güncelleme: 26.07.2021 15:53
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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