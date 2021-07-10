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81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 15. 380 test yapıldı, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi"

10 Temmuz 2021 Cumartesi 18:37
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81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.380  olup, 81'i yerel 95 pozitif vakaya rastlanmış, 35 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 12 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 81 kişi ise yerel vakadır.

23 kişi Lefkoşa, 45 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke, 1 kişi İskele Bölgesi'ndendir

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2/ Taşkınköy-3 / Metehan-1/ Gönyeli-4 / Hamitköy-3 / Haspolat-2/ Çağlayan-3 / K.Kaymaklı-3/ Ortaköy-1/ Yenikent-1

Girne

Girne Merkez-11/ Doğanköy-1/ Dağyolu-2/ Ağırdağ-3 / Arapköy-2/ Karaoğlanoğlu-2 / Ozanköy-1/ Zeytinlik-5 / Aşağı Girne-3 / Yukarı Girne-2/ Çatalköy-2/ Karakum-2/ Edremit-1/ Karşıyaka-1/ Alsancak-2 / Beylerbeyi-1/ Kaşgar-1/ Esentepe-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Karakol-1/ Dumlupınar-1/ Tuzla-2 / Mutluyaka-2/ Türkmenköy-1/ Sakarya-1/ Geçitkale-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1

Lefke

Yeşilyurt-2

İskele

Kalecik -1

10 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.380 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 95

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12 

Yerel Vaka Sayısı: 81

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 35

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.586.617

Toplam Vaka Sayısı: 8955

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 8018

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 902

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 67   

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 773

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 61 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  1

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1135

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 561
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 366

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3343

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 22.454

Son Güncelleme: 10.07.2021 23:42
Anahtar Kelimeler:
VakaKKTCde Vaka SayısıKoronavirüsCoronavirüs
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