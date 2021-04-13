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82 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9132 test yapıldı, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi taburcu edildi"

13 Nisan 2021 Salı 19:35
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82 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9132 olup, 51'i yerel 82 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi  hayatını kaybetmiş, 51 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 24  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 51 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 8 kişi Girne, 3 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-5 / Marmara-1/ Haspolat-2/ Yenikent-1/ Yenişehir-1/ Cihangir-1 / Değirmenlik-1/ K.kaymaklı-1 

Girne 

Girne Merkez- 4 / Aşağı Girne-1/ Karaoğlanoğlu-1 / Zeytinlik-2 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -4 / Dörtyol-2 / Kaliland-6/ Paşaköy-1 / İncirli Köyü-2 / Sakarya-3/ Çanakkale Bölgesi- 3/ Derinya-2/ Beyarmudu-1 / Baykal-1 

İskele 

Yenierenköy-1 / Sınırüstü-2 

Lefke 

Gemikonağı-1 


13 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9132 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 82 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 7  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 24 

Yerel Vaka Sayısı: 51  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 51 

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 845.542 

Toplam Vaka Sayısı: 5190  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4448 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 714  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 619 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6 


Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 31 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 54

Anahtar Kelimeler:
KKTC
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