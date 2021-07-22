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85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 10.783 test yapıldı, 85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlandı, 109 kişi taburcu edildi"

22 Temmuz 2021 Perşembe 19:27
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85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.783 olup, 85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 85 kişi ise yerel vakadır. 

30 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 9  kişi Gazimağusa,4  kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-4/ Gönyeli-5 / Haspolat-2/ Akıncılar-1/ Kaymaklı-5 / Yenişehir-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Ortaköy-1/ Demirhan-1/ Gaziköy-4/ Hamitköy-1 

Girne 

Girne Merkez-16/ Ağırdağ-1/ Alsancak-6/ Çatalköy-2/ Esentepe-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-2 

Gazimağusa 

Kaleiçi-1/ Tirmen-1/ Görneç-1/ Maraş-1/ Ulukışla-2/ Çanakkale-1/ Mutluyaka-1/ Sakarya-1 

İskele 

İskele Merkez-1/ Ağıllar-2 / Sınırüstü-1/ Kuzucuk-2 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez- 3/ Yukarı Bostancı-1 

Lefke 

Lefke Merkez-2 

22 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.783 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25 

Yerel Vaka Sayısı: 85  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.780.106   

Toplam Vaka Sayısı: 10.303 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9063 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1203 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65        

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 993  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 139   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 486 

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1206  
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 464    

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3215  

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.599

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