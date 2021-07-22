85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 10.783 olup, 85'i yerel 113 pozitif vakaya rastlanmış, 109 kişi taburcu edilmiştir.

3 kişi yurt dışından hava yolu ile gelmiştir. 25 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 85 kişi ise yerel vakadır.

30 kişi Lefkoşa, 34 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa,4 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-4/ Gönyeli-5 / Haspolat-2/ Akıncılar-1/ Kaymaklı-5 / Yenişehir-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Ortaköy-1/ Demirhan-1/ Gaziköy-4/ Hamitköy-1

Girne

Girne Merkez-16/ Ağırdağ-1/ Alsancak-6/ Çatalköy-2/ Esentepe-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-2

Gazimağusa

Kaleiçi-1/ Tirmen-1/ Görneç-1/ Maraş-1/ Ulukışla-2/ Çanakkale-1/ Mutluyaka-1/ Sakarya-1

İskele

İskele Merkez-1/ Ağıllar-2 / Sınırüstü-1/ Kuzucuk-2

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez- 3/ Yukarı Bostancı-1

Lefke

Lefke Merkez-2

22 Temmuz 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 10.783

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 113

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 25

Yerel Vaka Sayısı: 85

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 109

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.780.106

Toplam Vaka Sayısı: 10.303

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 9063

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1203

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 65

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 993

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 139

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 37

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 486

Güvende lKal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 1206

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 464

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3215

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 27.599