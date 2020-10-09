9 bin 872 vatandaşın hesabına bugün “Salgın Sosyal Desteği” yatırıldı

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında yer alan “Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” kapsamında toplumun dezavantajlı kesimleri oluşturan toplam 9 bin 872 vatandaşa “Salgın Sosyal Desteği” yapıldığı duyuruldu.

Yapılan açıklamada, söz konusu 2 bin TL tutarındaki desteğin bugün itibariyle 9 bin 872 vatandaşın hesabına yatırıldığı duyuruldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanan 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında başta Covid-19 salgının olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik olarak bugüne kadar tarım, turizm, sanayi, ticaret sektörlerine yönelik birçok destek programı ve proje gerçekleştirilmiştir.

Bu defa, 2020 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasında yer alan “Kırsal Kalkınma ve Sosyal Hizmet Projesi” kapsamında toplumun dezavantajlı kesimleri oluşturan ve halihazırda

Yaşlılık ve dulluk maaşı alan 3.706 kişinin tamamı

Engelli maaşı alan 4.987 kişinin tamamı ve

Covid-19 desteği almakta olan 1.179 kişinin tamamı

olmak üzere toplam 9.872 vatandaşımızın her birine 2.000 TL tutarında ‘Salgın Sosyal Desteği’ yapılmış olup, söz konusu tutarlar bugün itibariyle hesaplarına yatırılmıştır.”