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9 Eylül İlkokulu’nda temaslı öğretmen karantinada!

9 Eylül İlkokulu’nda bir öğretmen, koronavirüs hastasıyla temaslı olması nedeniyle karantinaya alındı. Okul idaresi, velilere bilgilendirme mesajı göndererek, tedbir amaçlı öğrencilerin okula gönderilmemesi gerektiğini söyledi.

27 Aralık 2020 Pazar 13:57
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9 Eylül İlkokulu’nda temaslı öğretmen karantinada!

Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu’nda görev yapan bir öğretmen, pozitif bir Koronavirüs hastasıyla temaslı olması nedeniyle karantinaya alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan okul idaresi, velilere bilgilendirme mesajı göndererek, tedbir amaçlı öğrencilerin okula gönderilmemesi gerektiği söylendi.

Okul idaresi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli velimiz sınıf öğretmeniniz pozitif bir vakanın temaslısı olarak karantinaya alınmıştır. Tedbir amaçlı olarak çocuklarınızı yarın okula göndermemenizi rica ediyoruz. Gelişmeler doğrultusunda sizlere bilgilendirme yapılacaktır"

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