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9 yıl hapis cezası

Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan ve avukatlığını geçtiğimiz Nisan ayında aleyhine Kız arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile yargı süreci başlatılan Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in yaptığı sanık Osita Samson Eluagu aleyhindeki karar Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 15:15
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9 yıl hapis cezası

 Lefkoşa’da birlikte içki içtiği kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle yargılanan ve avukatlığını geçtiğimiz Nisan ayında aleyhine Kız arkadaşını darp ettiği gerekçesi ile yargı süreci başlatılan Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in yaptığı sanık Osita Samson Eluagu aleyhindeki karar  Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi huzurunda açıklandı.

Başkan Nüvit Gazi, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Umut İnan’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.

Kâtip kararında sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine değinerek bu tür suçlara ciddi caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip sanığın işlemiş olduğu suçun bir başka şahsın vücut dokunulmazlığını rızası olmadan ihlal ettiğini bu tür suçların toplumda huzuru bozduğunu ve infiale neden olduğunu belirterek sanık aleyhine getirilen Irza geçme, Zorla alıkoyma, cinsel saldırı ve darp suçlarında sanığı oy birliği ile suçlu bulduklarını belirtti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip olayın nasıl vuku bulduğuna dair aktarmış olduğu olgularda 3 Haziran 2019 günü 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, öğrenci olan 31 yaşındaki Nijerya uyruklu zanlının, Küçük Kaymaklı’daki evinin yatak odasında içki içtikleri esnada Z.G.’yi darp edip, zorla ırzına geçtiğini aktardı.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip kanun koyucunun bu suçları oldukça vahim değerlendirdiğini ve ceza yasasındaki en ağır ceza olan ömür boyu hapislik ile cezalandırılabilmesi için mahkemeye yetki verdiğini belirtti

Katip hal bu iken sanığa uzun süreli bir hapislik cezası verilmesinin uygun olacağını belirterek sanığı suçlu bulup mahkûm ettikleri davalardan 9 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.
 

Anahtar Kelimeler:
TecavüzMahkeme
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