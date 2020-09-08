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900 bin TL Lefkoşa'ya çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

08 Eylül 2020 Salı 21:17
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900 bin TL Lefkoşa'ya çıktı!

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 37500 numaralı bilete  isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Abdulkadir Yalnız tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Eylül  (Çarşamba) itibarıyla satışa sunulacaktır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. 

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