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AB'den Kıbrıslı Türklere 31.6 milyon Euro’luk mali destek

Avrupa Birliği Komisyonu, Kıbrıslı Türkleri desteklemek üzere toplam 31,6 milyon Euro’luk yardım programına onay verdi.

25 Ağustos 2020 Salı 15:06
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AB'den Kıbrıslı Türklere 31.6 milyon Euro’luk mali destek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumuna yardım amacıyla hazırlanan programın onaylandığını duyurdu.

Açıklamada, toplam 31,6 milyon Euro bütçeli programla Kıbrıslı Türklere yönelik çevre, altyapı, enerji, tarım, eğitim, kültür ve sivil toplum gibi çeşitli alanlardaki yeni projelere destek sağlanacağı belirtildi.

AB'nin Kıbrıslı Türklere 2006 ile 2020 yılları arasında toplam 591 milyon Euro yardım tahsis ettiği anımsatılan açıklamada, AB yardım programının ekonomik entegrasyonu ve toplumlar arası temasları geliştirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği KomisyonuAB
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