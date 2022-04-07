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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland Açıklamalarda Bulundu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın perspektifini ve görüşlerini dinleme fırsatı bulduğunu ifade ederek, Kıbrıs Türk tarafının tutumunu Washington’a ileteceğini söyledi.

07 Nisan 2022 Perşembe 13:03
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ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nuland Açıklamalarda Bulundu
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Müsteşar Nuland, ülkesinin Kıbrıs’ta iki toplumlu ve iki bölgeli federasyona olan güçlü desteğini de yineledi.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmesi sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland, basına kısa bir açıklamada bulundu.
Nuland, Cumhurbaşkanı Tatar’ı ziyaret ederek, kendisinin perspektifi hakkında konuşma ve görüşünü dinleme fırsatı bulmaktan dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi. 
Müsteşar Victoria Nuland, “Tüm adanın refah ve güven içinde olacağı Kıbrıs’ın iki toplumlu ve iki bölgeli federal geleceğine yönelik ABD’nin güçlü desteğini vurgulama fırsatını buldum” diye konuştu.
Amerikalı diplomat, “Ayrıca, Ukrayna’da Başkan Putin’in acımasız savaşının etkileri ve uluslararası hukuk, egemenlik ile toprak bütünlüğünün ihlali karşısında, demokrasilerin güçlü bir şekilde birlikte durmalarının önemi hakkında da konuştuk” dedi. 
Nuland, Cumhurbaşkanı Tatar ile ABD’nin desteklemekte olduğu bazı iki toplumlu projeler ve gelecek nesiller için bu çalışmaların devam etmesinin önemi hakkında da konuşma fırsatı bulduklarını belirtti. 
“Adanın kuzeyindeki perspektifleri ve görüşleri duyma fırsatı yakalamaktan büyük memnuniyet duydum” diyen Nuland, “Bu perspektifleri ve görüşleri Washington’a götüreceğim” ifadesinde bulundu. 
Nuland’ın Tatar ile görüşmesinin ardından adadan ayrılması bekleniyor. 

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