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ABD İklim Özel Temsilcisi'nden 'agresif önlem' çağrısı

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınılabilmesi için dünyanın sadece 9 yılı kaldığını söyledi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:41
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ABD İklim Özel Temsilcisi'nden 'agresif önlem' çağrısı

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yaptı. 

Konuşmasında, bilim insanlarının 3 yıl önce yaptığı açıklamayı hatırlattı, "İklim krizinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 12 yılımız olduğunu söylediler. 3 yıl geçti ve şimdi sadece 9 yılımız var" dedi.

ABD'nin Trump yönetiminin çekildiği Paris İklim Anlaşması'na resmi olarak bugün yeniden katılmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de ortak bir açıklama yapan Kerry, iklim kriziyle mücadele için "agresif" önlemler gerektiğini söyledi.

Yenilenebilir enerjiye geçiş hızlandırılmalı

Ağaçlandırmanın 5 kat, yenilenebilir enerjiye geçişin 6 kat ve elektrikli araçlara geçişin 22 kat hızlandırılması gerektiğini söyleyen Kerry, Çin, Rusya, Hindistan ve Japonya dahil dünyanı en fazla kirleten 17 ülkeye karbon salımını azaltmaya hız vermesi çağrısı yaptı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise yeşil ekonominin daha fazla istihdam yaratacağını ve bu durumdan en fazla genç nüfusun yarar sağlayacağını söyledi. 

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