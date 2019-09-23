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Abohorlular Günü Etkinliği yapıldı

“Abohorlular Günü Etkinliği” dün Cihangir Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleşti. 

23 Eylül 2019 Pazartesi 15:22
Abohorlular Günü Etkinliği yapıldı

Değirmenlik Belediyesi, Cihangir Muhtarlığı ve Cihangir Gençlik Spor Kulübü iş birliğinde “Abohorlular Günü Etkinliği” dün Cihangir Spor Kulübü Tesisleri’nde gerçekleşti. 

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, etkinliğe Başbakan Ersin Tatar ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da katıldı.

Etkinlikte Hasan Daniş’in  Abohor’un Güzel İnsanları 2 Fotoğraf Sergisi, Köy Enstitüsü el işi sergisinin açılışının yanında müzik dinletileri ile dans gösterileri yer aldı. Gecede, Nihat Nalbantoğlu ve Aysan Özcezarlı’nın kitap tanıtımları da yapıldı. 

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Son Güncelleme: 23.09.2019 15:35
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberEtkinliğiGünüAbohorlular
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