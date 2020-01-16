Acapulco Resort, KKTC Sömestir Tatilinde Hade Şenliğe isimli Çocuk Kampı düzenliyor

Kıbrıs’ın yaratıcılık odaklı ilk çocuk kültür ve sanat festivali, 6/9 ŞUBAT ve 13/16 ŞUBAT 2020 tarihlerinde, Acapulco Resort’ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl ilki düzenlenecek olan Sömestir Çocuk Şenliği, büyük oyun alanları ve zenginleşen içeriği ile her yaştan çocuk katılımcıyı ve aileleri Acapulco Resort’ta ağırlayacak.

Festivalde atölye çalışmaları, Kıbrıs’ta sanat ve kültür alanında akademik uzman hocalar eşliğinde gerçekleşecek.

Çocuklar ve ebeveynler için birbirinden eğlenceli oyun atölye alanları, söyleşiler, yarışmalar ve sinema aktivitelerinden oluşan dopdolu programıyla Sömestir Çocuk Şenliği, tüm aileleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Bu yıl oyun temasıyla hayata geçirilecek Sömestir Çocuk Şenliği çocuklara, #benimleoyunoyna diyecek. Festivalde çocuklar bol bol oyun oynayacak ve yaratıcılıklarını oyun yoluyla keşfetme fırsatı bulacaklar.

Katılımcıların tüm günü eğlence ile geçirecekleri dopdolu Balon Showlar, Yarışmalar, Karaoke, Sinema, Yüz Boyama ve çok sayıda gün boyu şenliklerde farklı sürpriz etkinlikler de yer alacak. Ebeveynlere yönelik ilham verici söyleşi seansların’da aralarında yazar, tiyatrocu, oyuncu, uzman akademisyenler ve ressamların bulunduğu önemli isimler konuk olacak.