Açık Pazarlar yeniden kuruluyor...

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi yeni kararları açıkladı.

Üst komite, pazar esnafına yönelik kararlarını da açıkladı.

İŞTE O KARAR:

01 Mart 2021 tarihinden itibaren açık pazarların kurulmasına karar verilmiş olup uyulacak kurallar ekte belirtildiği gibidir. Kurulacak olan pazarların ekte belirtilen kurallar kapsamında hizmet vermesi gerekmektedir. Açılımdan önce Pazarcılar kendilerine bildirilen yerlerde PCR testlerini yapacaklardır. Ayrıca Pazarcılara düzenlenecek olan taahhütname formu imzalatacak ve belirtilen kurallara uyulmaması halinde haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Pazarcı Esnafına Yönelik Önlemler

» Pazar yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes COVID-19, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği konusunda bilgilendirilmelidir.

» Pazar yerlerine girişte pazarcı esnafının ateşi ölçülmeli, ateşi 38 oC üzerinde olanlara tıbbi maske takılmalı, pazar yerine girişine izin verilmemeli ve sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı olan pazarcı esnafının pazar yerine girişine izin verilmemelidir.

» Pazarcı esnafı ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske takmalıdır. Nemlendikçe ya da kirlendiğinde maske değiştirilmeli, maskenin dış yüzüne dokunulmamalıdır. Maske değiştirmeden önce ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Tezgâh arkasında satış yaparken diğer pazarcılarla arasındaki mesafenin en az 1 metre, 3-4 adım olmasına dikkat etmelidir.

» Pazarcı esnafı ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelere tüketicilerin temas etmesini önlemeli, doğrudan kendileri hijyen koşullarına dikkat ederek poşetlemeli ve satışını yapmalıdır.

» Pazar esnafı bağırarak satış yapmamalıdır.

» Pazar esnafı yemek yerken sosyal mesafe kurallarına dikkat etmelidir.

Lavabo ve Tuvaletler

Tuvaletlerde %70 alkollü el antiseptiği bulundurulmalıdır.

» Tuvalet alanlarına giriş kapıları otomatik kapı sistemine çevrilmelidir. Bu imkân yoksa tuvalet alanına giriş kapılarını kolları çok sık dezenfekte edilmelidir.

» Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar, lavabolar, musluk ve batarya başlıkları, kapı kolları sık sık temizlenir, dezenfekte edilmelidir.

» Tuvalet ve lavaboların temizlik saatleri kayıt edilmelidir ve görünür şekilde asılmalıdır.

» Tuvaletlerde eksik malzeme olmamalı, devamlı sıvı sabun, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu bulundurulmalıdır.

» Hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma cihazları kullanılmamalıdır.

» Tuvalet temizliği yapacak personel eldiven, maske ve gözlük/siperlik kullanmalıdır.

» Tuvaletlerde hijyen bilgilendirme ve uyarı afişleri olmalıdır.