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Acil ihtiyacı AKSA karşılayacak!

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, KIB-TEK'in acil akaryakıt ihtiyacını AKSA karşılayacak.

14 Kasım 2022 Pazartesi 23:28
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Acil ihtiyacı AKSA karşılayacak!



Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIB-TEK) acil akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2,000 ± %5 metrik ton akaryakıtın AKSA’dan alınmasına karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ise şöyle:

“Bakanlar Kurulu, Kıb-Tek Yönetim Kurulunun 14.11.2022 tarih ve HP/138/2022 sayılı kararı doğrultusunda, Kurumun mevcut yakıt stoku dikkate alındığında, akaryakıt temininde yaşanan sorunlar nedeniyle, Kıbrıs Türk halkına elektrik arzının sağlıklı bir şekilde sağlanabilmesi için, keza ülkemizde bu nedenle elektrik kesintisi yaşanmaması ve/veya kesintilerin artmaması ve/veya artan akaryakıt ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2,000 ± %5 metrik ton akaryakıtın (Fuel oil), acil yakıt ihtiyacını karşılayabilecek olan tek firma olan AKSA Enerji A.Ş. firmasının 14.11.2022 tarihli teklifi uyarınca AKSA firmasının depolarındaki ortalama Platts bedeli olan 555,98 USD/Mton ile 55,00 USD/Metrik ton navlun bedeli toplamı KDV hariç 610,98 USD/Metrik Ton'a, AKSA firmasının sunulan teklif bedeli üzerinden, Kıb-Tek tarafından satın alınması ve ödenmesi ayrıca, alınan bu yakıtın kara tankerleri ile Teknecik Elektrik Santrali'ne taşınması, yapılan çalışmalarda ve araştırmalarda bu konuda taşımacılığı yapabilecek niteliklere haiz (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden ısıtmalı tanker taşımacılığı yapabilen) tek şirketten (Vedha Enterprises Ltd) tanker sefer başına KDV hariç 5.000 TL'ye Kıb-Tek tarafından hizmet alınmasına ve ödemesinin yapılmasına karar verdi.”

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