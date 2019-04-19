Acil Karaciğer Nakli Bekliyor

Gönyeli’de yaşayan 67 yaşındaki Yılmaz Doğan yakalandığı karaciğer tümörü nedeniyle nakil bekliyor.

Uzun süredir Hepatit B hastası olan 67 yaşındaki Yılmaz Doğan’ın hastalığının ilerlemesi nedeniyle karaciğerinde tümör tespit edildi. Doğan doktorların nakil yapılmazsa hayati riskinin olduğunu söylemesi üzerine uygun donör aranmaya başlanıldı. Malatya Eğitim Araştırma hastanesine sevk edilen Doğan, sağlığına kavuşması için donör bulunup karaciğer naklinin gerçekleşmesini bekliyor.

Gönüllü olarak karaciğer nakli yapmak isteyen 0 RH kangrubuna sahip kişilerin sosyal medya üzerinden Erbil Doğan veya 0542 857 9411 numaralı telefondan ulaşılması istendi.