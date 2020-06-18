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Acımadan vurdular!

Sabah saat 7.30 sularında Yeşilköy’de Haşim Karakuş’a ait köpek henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

18 Haziran 2020 Perşembe 17:47
2287 Okunma
Acımadan vurdular!

Sabah saat 7.30 sularında Yeşilköy’de Haşim Karakuş’a ait köpek henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından vurularak öldürüldü.

Haşim Karaşkuş’un kardeşi Recep Karakuş, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bugün sabah saat 7.30 civarı abim Haşim Karakuş a ait köpeği 350-400 metre ötedeki komşularımın avlusundan gelen silah sesiyle vurulduğunu ve köpeğin can havliyle eve gelip can çekiştiğini ve neticede can verdiğine ....olay  yerine gelen veteriner hekim Salih Özkıran’ın otopsi sonucu 5 adet kalp bölgesinde tespit edilen saçma sonucu öldüğü anlaşılmıştır. Hiçbir zararı olmayan ve rahatsızlık vermeyen bu canlıya kıyan veya kıyanların bir an önce olay yerine gelen polis arkadaşların bu konuyu titizlikle açığa çıkaracağından hiçbir şüphem yoktur. Ziyamet ve İskele Polis Müdürlüğü şimdiden bu konuyu hassasiyet ile yürütmektedir. Bu konuda kendilerine sonsuz teşekkür ederim. Olay sonuçlanıncaya deyin güncel olarak bu caniliği her gün paylaşacağım..” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Katliam
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vatanperver 2020-06-18 19:09:00

Bu resmen CINAYETTIR. Ne acidir ki daha onceleri haberlerde duydugumuz bu vahsi ve igrenc olaylar artik ulkemizde de cogalmaya baslamistir.

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