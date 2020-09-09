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Acımasızca vurdular!

Köpeği vurarak yaralayan kişi polis tarafından aranıyor.

09 Eylül 2020 Çarşamba 21:47
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Acımasızca vurdular!

GÜNDEM KIBRIS / SOSYAL MEDYA

Balıkesir'de kimliği belirsiz bir kişi acımasızca kimseye zararı olmayan köpeği vurarak yaraladı.

Altın Patiler Derneği, sosyal medya hesabından yaşanan duruma isyan etti:

Altın Patiler Derneği'nin paylaşımı şu şekilde:

Konu hakkında bilgisi olan gören duyan birileri olmalı!! Susmayın lütfen!!

HERGÜN YAZMAKTAN YORULDUK! CAYDIRICI YASALAR İSTİYORUZ!! 

Bir takipcimizin iletisidir.

"Balikesir'de ne yazik ki cani bir yaratık bu masum köpege ateş etti.. hickimseye zararı olmayan bir köpek ... lütfen paylaşın biri görüp duyduysa polise verilecek şuanda polis araştırıyor.. köpeğin durumu ile ilgili veteriner ilgilendi serumu takıldı. Durumu iyidir. İletisim 05391015600"

Son Güncelleme: 09.09.2020 22:49
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