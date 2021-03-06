“AÇLIKTAN ÖLÜYORUZ!”

BİNİ AŞKIN KİŞİ KATILDI… Turizm çalışanlarının oluşturduğu Turizm Emekçileri Platformu, dün Girne’de eylem yaptı. Turizmde farklı alanlarında çalışan bini aşkın turizmci yürüyüş gerçekleştirdi ve Girne Antik Liman’da Atatürk Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Yürüyüşe bölge esnafı da destek verdi.

“AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİK”… Turizm Platformu Emekçileri Sözcüsü Fuat Neşe, turizm çalışanları adına hazırlanan açıklamayı okudu. Ülke ekonomisinin lokomotifi olan turizm sektörünün, 15 bin kişilik iş gücüyle, 45 bin kişilik aile sorumluluğu taşıdığına vurgu yapan Neşe, 1 yıllık pandemi sürecinde sektör emekçilerinin açlığa mahkûm edildiğini söyledi.

“TURİZM BULAŞIN KAYNAĞI OLARAK GÖSTERİLDİ”… 4 Aralık 2020’den bu yana ülkeye turist taşıyan uçak gelmemesine rağmen, turizm sektörünün bulaşın kaynağı olarak gösterildiğini dile getiren Neşe, taleplerinin çok net olduğunu, bunun da turizm sektörünün, sağlık önlemleri, bilim ve akıl çerçevesinde açılması olduğunu vurguladı. Neşe, taleplerine duyarsız kalınması halinde Lefkoşa’da daha büyük bir gerçekleştireceklerini kaydetti. (GÜNDEM KIBRIS ÖZEL)