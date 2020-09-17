ADADEMİR: “BAZI SEKTÖRLER BU SÜREÇTE BÜYÜDÜ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Adademir, katıldığı televizyon programında pandeminin ekonomiye ve iş dünyasına yarattığı etkiyi değerlendirdi.

Salgın sürecinde gıda ve temizlik ürünleri sektörlerinin genişlediğini söyleyen Adademir, temel gıda sektörünün salgından etkilenmediğini hatta büyüme kaydettiğini, fakat temel gıda harici yiyecek ve içecek maddelerinin tüketilmesinde gözle görülür bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Temizlik ve hijyen ürünlerine talebin arttığını da söyleyen Adademir, “İnsanlar eve kapanınca bazı ürünlerin tüketimi arttı, bazılarının da azaldı” dedi.

Adademir, döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmanın neden olduğu maliyet artışını ise fiyatlara büyük ölçüde yansıtamadıklarını da söyledi. Öğrencilerin ülkeye gelip gelmemesi konusunda yaşanan belirsizliğin de iş dünyasını tedirgin ettiğini kaydeden Adademir, öğrencilerin genelinin tercihinin ülkeye gelmemek olacağının düşünüldüğünü ve bunun da özel yurt işletmecilerinin cirosunu dibe vuracağını savundu.

Salgın sürecinde gıda ve temizlik ürünleri sektörlerinin genişlediğini söyleyen Adademir, temel gıda sektörünün salgından etkilenmediğini hatta büyüme kaydettiğini, fakat temel gıda harici yiyecek ve içecek maddelerinin tüketilmesinde gözle görülür bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Temizlik ve hijyen ürünlerine talebin arttığını da söyleyen Adademir, “İnsanlar eve kapanınca bazı ürünlerin tüketimi arttı, bazılarının da azaldı” dedi.

Adademir, döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmanın neden olduğu maliyet artışını ise fiyatlara büyük ölçüde yansıtamadıklarını da söyledi. Öğrencilerin ülkeye gelip gelmemesi konusunda yaşanan belirsizliğin de iş dünyasını tedirgin ettiğini kaydeden Adademir, öğrencilerin genelinin tercihinin ülkeye gelmemek olacağının düşünüldüğünü ve bunun da özel yurt işletmecilerinin cirosunu dibe vuracağını savundu.