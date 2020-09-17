Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu...
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Hırsızlık zanlısı cezaevine gönderildi
Yayalara çarptı
Yayalara çarptı
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Ghasemi, 3 gün tutuklu kalacak…
Soruşturmaları devam edecek
Soruşturmaları devam edecek

ADADEMİR: “BAZI SEKTÖRLER BU SÜREÇTE BÜYÜDÜ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Adademir, katıldığı televizyon programında pandeminin ekonomiye ve iş dünyasına yarattığı etkiyi değerlendirdi.

17 Eylül 2020 Perşembe 11:49
1146 Okunma
ADADEMİR: “BAZI SEKTÖRLER BU SÜREÇTE BÜYÜDÜ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ekin Adademir, katıldığı televizyon programında pandeminin ekonomiye ve iş dünyasına yarattığı etkiyi değerlendirdi.

Salgın sürecinde gıda ve temizlik ürünleri sektörlerinin genişlediğini söyleyen Adademir, temel gıda sektörünün salgından etkilenmediğini hatta büyüme kaydettiğini, fakat temel gıda harici yiyecek ve içecek maddelerinin tüketilmesinde gözle görülür bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Temizlik ve hijyen ürünlerine talebin arttığını da söyleyen Adademir, “İnsanlar eve kapanınca bazı ürünlerin tüketimi arttı, bazılarının da azaldı” dedi.

Adademir, döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmanın neden olduğu maliyet artışını ise fiyatlara büyük ölçüde yansıtamadıklarını da söyledi. Öğrencilerin ülkeye gelip gelmemesi konusunda yaşanan belirsizliğin de iş dünyasını tedirgin ettiğini kaydeden Adademir, öğrencilerin genelinin tercihinin ülkeye gelmemek olacağının düşünüldüğünü ve bunun da özel yurt işletmecilerinin cirosunu dibe vuracağını savundu.

Salgın sürecinde gıda ve temizlik ürünleri sektörlerinin genişlediğini söyleyen Adademir, temel gıda sektörünün salgından etkilenmediğini hatta büyüme kaydettiğini, fakat temel gıda harici yiyecek ve içecek maddelerinin tüketilmesinde gözle görülür bir düşüş yaşandığını kaydetti.

Temizlik ve hijyen ürünlerine talebin arttığını da söyleyen Adademir, “İnsanlar eve kapanınca bazı ürünlerin tüketimi arttı, bazılarının da azaldı” dedi.

Adademir, döviz kurlarında meydana gelen dalgalanmanın neden olduğu maliyet artışını ise fiyatlara büyük ölçüde yansıtamadıklarını da söyledi. Öğrencilerin ülkeye gelip gelmemesi konusunda yaşanan belirsizliğin de iş dünyasını tedirgin ettiğini kaydeden Adademir, öğrencilerin genelinin tercihinin ülkeye gelmemek olacağının düşünüldüğünü ve bunun da özel yurt işletmecilerinin cirosunu dibe vuracağını savundu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Tecavüz iddiasıyla tutuklanan Ağcabay suçunu itiraf etti
Avni Tayanç'ın ölüm nedeni belli oldu
Avni Tayanç'ın ölüm nedeni belli oldu
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı
Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi Meclisten Onay Aldı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim