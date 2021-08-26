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Adalıer Gaz Satış İşletmesi’ne 51 Bin 390 TL’lik Ceza

Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'na bağlı Ticaret Dairesi ekipleri yoğun şikayet üzerine, dün Gazimağusa’da Adalıer Gaz Satış Tesisleri’ne baskın düzenledi. 

26 Ağustos 2021 Perşembe 11:41
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Adalıer Gaz Satış İşletmesi’ne 51 Bin 390 TL’lik Ceza

Gerçekleştirilen denetimde, “istifleme” tespit edilerek, işletmeye yasa gereği, tespit edilen stoklar üzerinde  rayiç bedelin yüzde 20 oranında;  51 bin 390 TL ceza kesildi. İşletme yetkililerine aynı suçu yeniden işlememesi için gerekli uyarılar da yapıldı.

126 İŞYERİ DENETLENDİ, 10 BİN 560 TL’LİK CEZA KESİLDİ

Öte yandan, bakanlığa bağlı Ticaret Dairesi tarafından 20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında  toplam 126 işyerine denetim gerçekleştirildi. 20-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında,  Lefkoşa’da 28, Girne’de 24, Güzelyurt’ta 27 ve Gazimağusa’da 47 işyeri denetlendi.  Girne’de 4 işletmeye toplam 3 bin 960 ve Lefkoşa’da 5 işletmeye 6 bin 600 TL’lik ceza kesildi. Denetimler neticesinde yasaya aykırı hareket ettiği tespit edilen 9 işletmeye, toplam 10 bin 560 TL’lik ceza kesildi.

TEMİZLİK FATURASI EL-SEN’E…

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, dün EL-SEN ve BMBP tarafından düzenlenen eylemde, bakanlık binasına fırlatılan yumurtalar nedeniyle, devlet malına  verilen zararın zarar verenler tarafından karşılanması adına,  yapılacak temizlik işlemi faturasının da EL-SEN’e gönderileceği açıklandı.

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