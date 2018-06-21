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Adalıer: "Kent Konseyleri oluşturulacak, Mağusa tüm kültürleri kucaklayacak"

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, dün Alevi Kültür Merkezi’nin Mağusa şubesini ziyaret ederek dernek yetkilileri ve üyeleri ile bir araya geldi.

21 Haziran 2018 Perşembe 12:24
Adalıer: "Kent Konseyleri oluşturulacak, Mağusa tüm kültürleri kucaklayacak"

CTP Mağusa Belediye Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, dün Alevi Kültür Merkezi’nin Mağusa şubesini ziyaret ederek dernek yetkilileri ve üyeleri ile bir araya geldi. Dernek yetkilileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirirken Adalıer, belediye olarak en önemli görevlerinin ırk, dil, din, renk ayrımı gözetmeden tüm Mağusa’ya hizmet götürmek ve tüm kültürleri kucaklamak olduğunu belirtti. Bu yaklaşımlarını kentin yönetimine de taşıyacakları vurgulayan Adalıer, en çok önemsedikleri konseptlerinden birisinin Kent Konseyi olduğunu, Kent Konseyleri ile kent yönetimine demokratik katılımın arttıracaklarını, halkın istek ve dileklerini doğrudan paylaşabilecekleri bir platform yaratacaklarını dile getirdi.

"DEMOKRASİ MAHALLEDEN ŞEHRE YAYILACAK"

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Kent konseylerinin yasal temelde oluşturulması çalışmaları tamamlanacağını da belirten Adalıer, sivil toplum örgütlerinin, muhtarların ve bölgesel yoğunluk oranında seçilecek mahalle temsilcilerinin katılımıyla demokrasinin mahalleden beldeye, beldeden şehre yayılacağını söyledi. Belediyenin halkın istek ve dileklerini dinlemek ve sorunlarını çözmekle yükümlü olduğunu hatırlatan Adalıer, seçimden hemen sonra Kent Konseylerinin temelinin atılacağı müjdesini verdi.

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Son Güncelleme: 21.06.2018 12:27
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