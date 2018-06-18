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Adalıer: "Mağusa’ya hava temizliği ölçüm cihazı yerleştireceğiz"

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer ve Belediye Meclis üyesi adayları, Gazimağusa Limanı ve Serbest Bölgesini ziyaret etti.

18 Haziran 2018 Pazartesi 14:14
Adalıer: "Mağusa’ya hava temizliği ölçüm cihazı yerleştireceğiz"

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN) ile bir araya gelen Adalıer ve beraberindekiler, liman bölgesi hakkındaki sorunları dinledi. GÜÇSEN yetkilileri, kurulduğu günden bu yana limanda taş üstüne taş konmadığını, liman koşullarının gerek çalışanlar, gerekse Mağusa halkının sağlığına tehdit oluşturduğunu vurguladı. Sendika yetklilieri, dökme yük sırasında havaya karışan zararlı maddelerin kentin havasını kirlettiğini belirtti. Yetkililer ayrıca Serbest Liman’da transferi yapılan bazı konteynerlerin içinde ne bulunduğu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, bu konteynerlerde insan sağlığına zararlı maddelerin bulunması ve yayılması durumunda ortaya çıkacak tehlikenin büyük olduğunu da dile getirdi. Yetkililer, liman bölgesinde bulunan ağır metallerin de kanserojen olduğunu vurgulayarak KKTC genelinde kanser vakalarında Mağusa'nın birinci sırada olduğunu belirtti. 

"CEP TELEFONUNDAN HAVA KALİTESİ KONTROL EDİLEBİLECEK"

CTP Mağusa Belediyesi Başkan adayı Erol Adalıer, ilgili bakanlıklarla işbirliği içerisinde Mağusa'nın çeşitli noktalarına hava ölçüm cihazları koyacaklarının ve hava kalitesinin denetimini sağlayacaklarının sözünü verdi. Hava kirliliğinin sadece insan sağlığına değil, limanın yanı başındaki tarihi dokuya ve Maraş’taki tarım arazilerine de zarar verdiğini vurgulayan Adalıer, seçildikten sonra üç ay içerisinde hava ölçüm cihazlarını koyacaklarını, vatandaşın da cep telefonu uygulaması ile her an hava kalitesi hakkında bilgiye ulaşabileceğini söyledi. Hava kalitesini düşürecek uygulamalarda belediye olarak kesin yaptırımlarda bulunacaklarını dile getiren Adalıer, liman çalışanlarına ve vatandaşlara da çevreyi koruma konusunda önemli görev düştüğünü vurguladı.

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